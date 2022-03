’Oekraïne vraagt China te bemiddelen in oorlog met Rusland’

„Oekraïne is bereid de communicatie met China te versterken en kijkt ernaar uit dat China een bemiddelende rol speelt om tot een staakt-het-vuren te komen”, aldus de Oekraïense minister Dmytro Kuleba. Zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi heeft daarop gezegd dat Peking er alles aan zal doen om op alle mogelijke diplomatieke manieren een einde aan de oorlog te brengen.

Oplossing

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt echter dat de twee landen er eerst zelf uitkomen. „We hopen dat beide partijen het proces van dialoog en onderhandeling voortzetten en een politieke oplossing zoeken”, aldus woordvoerder Wang Wenbin tijdens een persconferentie. Wang wil echter niet ingaan op de vraag of China ook daadwerkelijk de rol van neutrale bemiddelaar op zich zal nemen en benadrukt in plaats daarvan de veiligheid van Chinese burgers in Oekraïne.

„Dit is voor China een kans om zich als verantwoordelijke wereldmacht te profileren”, meent Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies aan de Universiteit Leiden. Het feit dat Oekraïne China vraagt om te bemiddelen, maakt het voor Peking gemakkelijker om de rol van neutrale bemiddelaar op zich te nemen. „Maar dan zal China wel belangrijke voorwaarden stellen, zoals dat Europa en de VS niet gaan proberen hun bemiddelaarspositie te ondergraven.”

Onmisbare rol

„China heeft goede betrekkingen met zowel Rusland als Oekraïne, waardoor Peking een onmisbare rol kan spelen om de vrede te herstellen”, denkt Victor Gao van het Center for China and Globalization, een denktank gelieerd aan de Chinese overheid. Als China zou gaan bemiddelen is het nog de vraag of ze daar succesvol in zouden zijn. „China volgt als bemiddelaar altijd een specifiek draaiboek. Dat is tot nu toe inefficiënt gebleken”, meent sinoloog Helena Legarda van het Mercator Institute for China Studies.