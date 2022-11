Zes jaar cel geëist voor dodelijke ruzie met pakketbezorger

Het 42-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan een schedelbreuk, nadat hij hard met zijn hoofd op straat was gevallen. Die val zou volgens ooggetuigen veroorzaakt zijn door een harde trap van de verdachte tegen het hoofd van het slachtoffer. „Hij viel als een plank”, zei een van de getuigen tegen de politie. Volgens El B. gaf hij de pakketbezorger slechts een ’afhouderstrap’ op de borst zoals hij die geleerd had tijdens kickboks-trainingen. Het slachtoffer had echter niet alleen letsel op zijn achterhoofd door de val, maar ook breuken op de voorkant van zijn gelaat.

Modem

De ruzie ontstond nadat de pakketbezorger tevergeefs bij de verdachte zou hebben aangebeld om een modem af te leveren. El B. was wel thuis, hoorde de bel niet door een stroomstoring en zag de pakketbezorger vervolgens in zijn bus wegrijden. Hij ging de straat op om het pakketje alsnog te bemachtigen. Hij zag de bus om de hoek staan, maar de bezorger kon het pakketje niet meer meegeven, omdat hij het al als ’niet bezorgd’ had aangemeld.

Daarop ontstond een woordenwisseling en vielen er klappen. Volgens de verdachte reageerde de pakketbezorger meteen agressief. „Ik voelde me door hem bedreigd”, zei El B. in de rechtbank. De rechter vroeg zich hardop af waarom hij dan niet gewoon was omgedraaid en naar huis was gegaan. De verdachte antwoordde dat het toen al te laat was en de vechtpartij ontstond.

Verschillende getuigen beweren dat het geweld volledig van de voormalig kickbokser kwam en dat de pakketbezorger juist probeerde te vluchten. De vader van twee kleine kinderen werd na het incident zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij ruim een week later overleed.