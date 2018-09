’Serieverkrachter’ hoort 16 jaar eisen

Het OM eiste geen tbs met dwangverpleging, omdat er bij Gerard T. geen stoornis kon worden vastgesteld. Volgens de officier van justitie is het in dat geval wettelijk gezien niet mogelijk om zo'n maatregel op te leggen. T. heeft altijd geweigerd mee te werken aan onderzoek naar zijn geestvermogens, hoewel hij zelf beweert te lijden aan een post-traumatische stress stoornis als gevolg van mishandeling en misbruik door zijn ouders in zijn jeugd. De deskundigen konden daar geen spoor van vinden.

Gerard T. heeft "met volstrekte minachting voor de geestelijke en lichamelijke integriteit van zijn slachtoffers gehandeld", aldus het OM. "De man die dát deed, is dezelfde man die hier in de rechtszaal zo goed zijn zwijgrecht kent. Hij heeft op brute wijze zijn seksuele lusten bevredigd, door vrouwen met messen en woorden te dwingen."

Gerard T. heeft op geen enkele manier inzicht gegeven in zijn persoon, en geen spijt getoond. Zijn zwijgen berokkent de slachtoffers, die tot op de dag van vandaag de gevolgen van het misbruik voelen, extra leed, aldus het OM.

Volgens de officier van justitie is er een ernstig gevaar voor herhaling. De man heeft jarenlang kunnen toezien welke paniek hij bij vrouwen in Utrecht en omgeving veroorzaakte, en welke "ondraaglijke maatregelen er werden genomen om ervoor te zorgen dat vrouwen gewoon hun leven konden leiden", aldus het OM.

Strafverzwarend vindt het OM de jonge leeftijd van de slachtoffers, het geweld dat hij gebruikte en de vernederingen die hij de vrouwen liet ondergaan. Ook dat hij in de tijd dat de angst voor aids regeerde in geen enkel geval een condoom gebruikte, wordt hem extra zwaar aangerekend.

Het OM wil ook dat de rechtbank Gerard T. verplicht om de uitspraak op 12 februari bij te wonen.

