Cel en tbs geëist voor ontucht met meisjes

De zaak kwam aan het rollen door het programma Undercover in Nederland. De ouders van een meisje waren naar het televisieprogramma gestapt. Een redactrice deed zich naar de man voor als minderjarige. In januari 2015 kwam het tot een afspraak in Zwolle.

De man had een hotelkamer geboekt en cadeautjes voor het meisje gekocht. Volgens het OM bleek de man al jaren te proberen om seksafspraken met meisjes te maken via websites. In december 2014 zou hij ontucht hebben gepleegd met een meisje in Amsterdam.

Vier meisjes zijn volgens het OM benaderd met de opdracht om naaktfoto's te sturen. Als ze hier niet op ingingen, zou de man de meisjes hebben bedreigd.