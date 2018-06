De mooiste Schotse whiskygebieden

Speyside

De helft van de whiskydistilleerderijen van Schotland bevindt zich in het adembenemend mooie gebied Speyside. Ontdek een reeks verschillende fijne malt whisky's, licht en zoet van karakter, langs het wereldberoemde Malt Whisky Trail. Op deze route kom je ook langs de charmante Strathisla Distilleerderij, die uit 1786 dateert.

Speyside maakt deel uit van het gebied in de Highlands dat als Moray Speyside bekend staat, een kustgebied met lange zandstranden, beschutte baaien, spectaculaire kliffen en lieflijke vissersdorpjes. Verken de kustlijn en geniet van spectaculair uitzicht op Portknockie, waar je de dramatische rotsboog in zee kunt bewonderen die de Bow Fiddle Rock wordt genoemd.

De Highlands

Geografisch gezien is het Highlands-gebied het grootste whiskygebied in Schotland, dat zich uitstrekt van het Isle of Arran in het zuiden tot Orkney in het noorden. Helder bronwater, met heide bedekte heuvels en afwisselende weersomstandigheden produceren samen de single malts met hun karakteristieke robuuste en volle smaak. Soms hebben ze een rokerige turfsmaak, soms de zilte smaak van de zee, soms zijn ze fris en licht, zoals Glengoyne.

De distilleerderijen van whiskygebied de Highlands liggen wijd en zijd verspreid, vaak op de mooiste plekjes. Op korte afstand van de Tomatin Distilleerderij ligt het schilderachtige Highland-dorpje Carrbridge, waar zich de beroemde 18e-eeuwse brug voor pakpaarden bevindt.

Op het vasteland vind je de Pultney Distilleerderij. Deze bevindt zich in Wick, in Caithness, in het meest verafgelegen deel van de Noord-Highlands, een gebied met een dramatische kustlijn dat zijn karakter ontleent aan kliffen, kastelen en imposante geologische kenmerken.

De Lowlands

De distilleerderijen in het Lowlands-gebied zijn vaak pittoresk gelegen in het sappige, glooiende landschap van Zuid-Schotland. Deze distilleerderijen staan bekend om single malts met een heerlijk lichte, grassige frisheid. Dit gebied omvat zowel Glasgow als Edinburgh, en een groot aantal van de distilleerderijen, zoals Glenkinchie in East Lothian, bevindt zich dichtbij gerstgebieden.

Dichtbij de Glenkinchie Distilleerderij in East Lothian ligt het opmerkelijke Pentland Hills Regional Park, een paradijs voor wandelaars. Dit park is dichtbij Edinburgh en als je de Allermuir Hill beklimt word je beloond met schitterend uitzicht op de stad.

Ten westen van de Auchentoshan Distilleerderij kom je een zeer bijzonder landschap tegen in de vorm van Loch Lomond & The Trossachs National Park. Geef jezelf eens een uitdaging en beklim de 884 m hoge Ben Arthur, die ook als 'The Cobbler' (De Schoenmaker) bekend staat, of volg een van de vele bergpaden door het bos.

Islay

Het pittoreske Isle of Islay is slechts 40 km lang, maar bezit acht actieve distilleerderijen. Het aloude proces, waarbij de gerst in een op turf gestookte eest wordt gemouten, geeft de plaatselijke whisky's een stevige, rokerige smaak. Islay malt whisky's, zoals Lagavulin, worden vaak als de meest complexe en veelgelaagde Schotse whisky's beschreven.

In het binnenland wordt Islay gekenmerkt door een vruchtbaar landschap en sappige veengebieden waar turf wordt gestoken. Vaak zijn de machtige Paps of Jura aan de horizon te zien.

Campbeltown

Campbeltown ligt aan de westkust van Schotland en was ooit een groot whiskycentrum met meer dan 30 producenten. Nu er nog maar drie actieve distilleerderijen zijn overgebleven, is dit het kleinste whiskygebied in Schotland. In de Springbank Distilleerderij kun je het whisky-erfgoed van het gebied ontdekken en de bijzondere smaken van de single malts proeven.

Campbeltown bevindt zich aan het uiteinde van het schiereiland Kintyre. Dit kleine stadje ligt op een beschutte plek aan een zeearm genesteld.

