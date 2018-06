Beth Hart in november naar Nederland

Dat maakte concertorganisator Mojo bekend.

Beth Hart werd in Nederland vooral bekend met haar hit L.A. Song (Out of this town). Ze wordt wel vergeleken met Janis Joplin, maar dan met een rauwere stem.

De carrière van Hart begon in de jaren negentig toen ze een talentenjacht won. Ze bracht een album in eigen beheer uit, maar maakte pas echt naam toen in 1996 haar album Immortal verscheen. Dat album nam ze op toen ze nog verslaafd was aan drugs en alcohol. De zangeres bracht in 2015 haar twaalfde album, Better than home, uit. Het album Live at Paradiso uit 2005, dat een registratie is van haar concert in de Amsterdamse poptempel Paradiso, wordt gezien als een van haar beste platen.