PvdA en GL trappen op de rem bij wapenleveringen aan Oekraïne

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne plaatsen PvdA en GL vraagtekens bij de manier waarop het kabinet omgaat met wapenleveranties aan Oekraïne. De twee linkse partijen hielpen het kabinet tot nu toe altijd aan een ruime politieke meerderheid voor het leveren van wapens.

„Ik kan me goed voorstellen dat mensen thuis geen idee meer hebben van wat de afwegingen zijn en het doel dat Nederland nastreeft met steun in deze oorlog”, zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri donderdag bij een Kamerdebat met minister Kajsa Ollongren (Defensie). „Terwijl het juist zo belangrijk is om de brede politieke en publieke steun voor Oekraïne te behouden, ook wetende dat deze oorlog nog wel eens heel lang zou kunnen duren.”

Het steekt Piri dat kabinetsleden en coalitie-Kamerleden in de media uitlatingen doen over welke wapens naar Oekraïne gaan. Zo zei premier Mark Rutte bij een persconferentie in Washington dat Nederland Patriot-raketten zou gaan leveren. Ollongren vertelde op tv bij Nieuwsuur over de mogelijke levering van tanks. En D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma liet in de media weten dat Nederland zo snel mogelijk F-16’s moet leveren.

Eigen capaciteiten

„We leveren dure en zware wapens aan Oekraïne, en dit heeft natuurlijk ook impact op onze eigen capaciteiten en ook de NAVO-capaciteiten”, stelt Piri. „En de overwegingen worden nu naar mijn smaak onvoldoende besproken in het openbare debat tussen de Kamer en het kabinet. We zullen echt samen op zoeken moeten gaan naar een manier om dit debat beter met elkaar te voeren.”

Ook GL-Kamerlid Tom van der Lee ergert zich aan de manier de coalitie te werk gaat. „Als deze oorlog nog veel langer gaat duren, wordt het alleen maar belangrijker dat het parlement goed wordt betrokken bij wapenleveranties”, zegt hij. Van der Lee vreest dat de levering van F-16’s kan leiden ’tot een vorm van escalatie die onbeheersbaar is’. „Ik heb het gevoel dat het een beetje van ad hoc-besluit naar ad hoc-besluit gaat. Dat moet meer gestructureerd te worden.”

De linkse partijen trekken hun steun aan de wapenleveranties vooralsnog niet in. „Ik leg geen taboe op het leveren van F-16’s, het kán voor ons een optie zijn”, aldus Van der Lee. „Maar het wordt moeilijker als de dialoog niet goed met ons gevoerd.”

Dilemma

Minister Ollongren spreekt van een ’dilemma’. „Want aan de ene kant kan discussie over wapensystemen leiden tot een beeld van onenigheid”, zegt ze. „Dat helpt het maatschappelijk debat eigenlijk ook niet veel verder. Aan de andere kant wil de Kamer het debat op een eerlijke manier voeren. Dat is een bijna onoplosbaar dilemma.”

Ollongren zegde toe dat zij de Kamer tijdig informeert over wapenleveringen. „Als het even kan in de openbaarheid, en anders in vertrouwelijkheid.”

De levering van Nederlandse F-16’s aan Oekraïne lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Ollongren: „Ik denk dat het voor deze fase verstandig is om te zeggen dat we het verzoek van Oekraïne kennen, ook wel begrijpen, maar dat het fair is om te zeggen richting Oekraïne: dit is een lang proces, er moeten veel stappen worden gezet. Dat zal in overleg moeten. Ik denk dat dat proces gebaat is bij rust en stille diplomatie.”