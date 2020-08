Sint-Michielsgestel geschokt: ’We kunnen niet geloven dat hij er niet meer is’

De dode man die zaterdagavond werd gevonden in een huis aan Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel, is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de lokale PvdA-fractie. Ⓒ De Telegraaf/PvdA

SINT MICHIELSGESTEL - De verslagenheid in Sint-Michielsgestel is groot nu is bevestigd dat de dode die zaterdagavond rond 18.30 uur werd aangetroffen in een huis aan de Regent Smitsstraat fractievoorzitter Jack de Vlieger van de plaatselijke PvdA-fractie is.