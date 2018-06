Derde konvooi naar belegerde Syrische steden

De VN en het Syrische Rode Kruis stuurden konvooien naar Madaya en Zabadani, dicht bij de Libanese grens waar regeringstroepen actief zijn, en naar de plaatsen Foua en Kafraya, die in het noordoosten van het land door rebellen worden omsingeld. In Madaya, Foua en Kafraya werd brandstof geleverd. Zabadani ontving voedsel en medische hulpgoederen. Een groep hulpverleners die Foua en Kafraya wilden bezoeken, werd echter tegengehouden. Volgens gewapende groepen was er meer tijd nodig om hun veiligheid in het gebied te kunnen waarborgen.

In de belegerde steden heerst hongersnood en leven de mensen onder erbarmelijke omstandigheden.