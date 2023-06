Met de moord op Antoneta Gjokja is een ’engel verloren’

„We hebben een engel verloren”, zegt een goede vriendin over Gjokja terwijl ze in huilen uitbarst. Tientallen mensen kwamen woensdagavond in Den Haag bijeen om de van oorsprong uit Roemenië afkomstige Gjokja door middel van een stille tocht een laatste eer te bewijzen. De stoet begon om 20.00 uur op de Laan van Reagan en Gorbatsjov en eindigde bij de Albert Heijn, waar Gjokja vorige week bruut uit het leven werd gerukt.

„Ze was simpelweg een pareltje”, zegt Priscilla de G., manager van restaurant Very Italian Pizza, waar Gjokja vier jaar lang full time werkte. In 2021 keerde de Roemeense tijdelijk terug naar haar geboortegrond om voor haar zieke moeder te zorgen. Het typeert haar. „Ze was zorgzaam en vooral gewoon super lief”, vertelt Priscilla. Een andere oud-collega vult aan: „Ze kon werkelijk met iedereen door één deur.” Ook was ze ’heel slim’. „Ze sprak meerdere talen, waaronder Engels, Italiaans en Nederlands.”

Dat ze niet alleen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten bij haar naasten blijkt wel uit het feit dat er verschillende vaste gasten van het Italiaanse restaurant die ooit door Gjokja werden geholpen aanwezig waren.

Naar haar zin

Ze had het naar haar zin op haar werk, maar toen ze terugkeerde uit Roemenië kreeg ze een lichte blessure aan haar hand. „Daardoor was de horeca even niet haalbaar en maakte ze de overstap naar de broodafdeling van de Albert Heijn”, vertelt Priscilla. „Maar ze had de intentie om weer terug te komen.”

Veel vrienden en familie zijn woensdagavond gehuld in een wit shirt, met daarop een zwart-wit foto van Gjokja. Een stralende jonge vrouw met lang steil blond haar lacht naar de camera. Dezelfde foto prijkt op de gevel van de Albert Heijn aan de Turfmarkt waar vorige week dinsdag de 56-jarige Jamel L. uit het niets op haar instak. Voor de foto liggen bloemen en branden kaarsen.

„Ik vind het ronduit bizar wat er is gebeurd”, zegt Stefanie Kruts uit Sittard. Hoewel ze Gjokja niet kende heeft de moord grote indruk op de Limburgse gemaakt. Ze loopt mee in de stille tocht om ’haar steun te betuigen.’ „Ik ben hier onwijs van geschrokken en vind dat het rechtssysteem heeft gefaald. Dit had nooit mogen gebeuren.”

Vrienden en familie willen tijdens de stille tocht niet veel kwijt over de toedracht van Gjokja’s dood en de vermoedelijke dader, die een strafrechtelijk verleden met meerdere geweldsdelicten bleek te hebben. „Natuurlijk ben ik boos, maar we zijn hier vanavond puur om bij háár stil te staan, niet bij hem”, legt een oud-collega uit.

Gjokja was getrouwd. Haar FaceBook-pagina staat vol met foto’s van haar en haar man. Van selfies tot aan vakantiekiekjes en foto’s van gezellige etentjes; het stel zag er gelukkig uit. „Ze hadden een kinderwens”, vertelt Priscilla. Gjokja’s man was niet aanwezig bij de stille tocht; hij is in zijn thuisland Albanië, waar hij zijn vrouw maandag heeft begraven. „Maar hij heeft laten weten dat hij deze stille tocht erg waardeert en dat hij wil dat er gerechtigheid komt.”