Ruzie op de parkeerplaats bij natuurgebieden

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. Maar veel mensen blijken daar toch geen gehoor aan te geven. Op twitter berichten boze boswachters en andere natuurbeheerders over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken.

Staatsbosbeheer blijft vooralsnog bij de oproep van vrijdag: mijd de drukte, zoek een rustige plek en houd afstand. Volgens woordvoerder Marcel van Dun zijn natuurgebieden nauwelijks af te sluiten.

Ruzie op de parkeerplaats

Jan Gorter, manager Midden-Nederland van Natuurmonumenten, zegt dat het zondagochtend rond 10 uur al idioot druk was in de natuur, de parkeerplaatsen stonden overvol. Zo stonden onder meer de berm bij het Naardermeer vol auto’s, omdat de parkeerplaatsen vol waren: „We zagen zelfs ruzies op parkeerplaatsen”, zegt Gorter.

"Eigenlijk vragen we met zijn allen om een totale lockdown"

„Maar het belangrijkste is dat mensen zich niet houden aan de anderhalve meter-regel. Die wordt op grote schaal genegeerd. Eigenlijk vragen we met zijn allen om een totale lockdown.” Gorter adviseert rustige plekken te zoeken als we ergens willen wandelen.

Met name bij toegangspunten, speelplekken, rustplekken en bezoekerscentra is het erg druk en houden mensen zich niet aan de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden. „Ga niet met zijn allen op een kluitje recreëren. Ga ergens anders heen. Dat is in ons collectief belang.”

