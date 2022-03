Premium Het beste van De Telegraaf

In dit kleine appartement van bijna 6 ton staat een bed in de keuken: ’Absurd, dit gaat toch niemand betalen?’

Door Juul Schepens

Ⓒ Funda

Amsterdam - De huizenmarkt in Amsterdam kent eigenlijk geen verrassingen meer, maar af en toe komt er toch weer een huis voorbij dat voor opgetrokken wenkbrauwen zorgt. In de Vondelstraat staat een appartement van 37m2 te koop voor bijna 6 ton. Maar wie daarvoor een riante woning verwacht, komt van een koude kermis thuis: het bed staat zelfs in de keuken.