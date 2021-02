Kamer: subsidiestop biomassa tot komst afbouwplan

Voormalig minister Eric Wiebes (Klimaat) zou voor de kerstvakantie al met een plan komen om ’zo snel als dat haalbaar en betaalbaar is’ afscheid te nemen van de omstreden subsidies. Maar tot grote teleurstelling van de Kamer kwam de VVD-bewindsman tegen zijn belofte in niet met een besluit.

Avondklok

Na de val van het kabinet werd het afbouwplan door onder meer VVD en CDA van de politieke agenda gehaald. Tegenstanders van houtverbranding in energiecentrales hebben donderdag door een slimme zet alsnog het demissionaire kabinet onder druk gezet. De Kamer kwam door de avondklok in tijdnood en vergaderde donderdag daarom extra. Bij een debat over milieuzaken diende de PvdD een voorstel in om geen nieuwe subsidies te verstrekken tot er een afbouwplan ligt.

Mede dankzij de steun van coalitiepartijen D66 en CU is er een meerderheid. De eerste nieuwe subsidieronde staat gepland voor komend najaar. De Kamer heeft nu de druk opgevoerd om dus voor die tijd met een afbouwplan te komen.

Kaalkap

Actievoerders reageren opgelucht op de verrassingszet van de Kamer op de laatste vergaderdag over onderwerpen die niet direct over de coronacrisis gaan. „Dit is een spaak in het wiel en een fantastische overwinning voor de natuur in ons land, de Baltische Staten en VS waar systematische kaalkap plaatsvindt met miljardensubsidies van onze overheid”, reageert voorzitter Fenna Swart van het Comité Schone Lucht. „Met deze motie worden deze absurde biomassasubsidies een cruciaal thema voor zowel de verkiezingen als de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie.”

De Vattenfall centrale, een complex van elektriciteitscentrales waar ook stadswarmte wordt gewonnen voor Almere en Diemen. Ⓒ ANP / HH

Volgens Maarten Visschers van Leefmilieu is sprake van een stap in de goede richting. „Het is heel belangrijk dat we geen nieuwe subsidies verstrekken voor het verbranden van bossen. Deze motie laat opnieuw zien dat ook de Tweede Kamer het gebruik van houtige biomassa geen goede klimaatoplossing vindt.”

Eigenlijk vindt de milieuvereniging Leefmilieu de motie nog niet ver genoeg gaan. „Ook de subsidies voor biomassacentrales die nog niet zijn gebouwd, zouden moeten worden teruggedraaid. De effecten voor de luchtkwaliteit en voor de biodiversiteit in gekapte bossen zijn te groot.”

Onverstandig

De koepel voor groene energiebedrijven NVDE vindt de motie onverstandig, laat directeur Olof van der Gaag weten. „Uit alles blijkt dat Nederland juist extra actie moet ondernemen voor de klimaatdoelen in 2030; hiermee raken we juist verder daar vanaf. Ook projecten voor aardgasvrije wijken zullen hierdoor stagneren, waardoor mensen en bedrijven langer onzekerheid houden.”

Al vorig jaar zomer adviseerde de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet om een einde te maken aan het subsidiëren van verbranding van houtige biomassa voor energie.