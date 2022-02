Ex-man van in dakkoffer gevonden dode vrouw leende busje van vrienden

Binnenland

Wim S. vrijgesproken van moord op partner Heidy Goedhart

Het hof in Den Haag heeft de 46-jarige Wim S. in hoger beroep vrijgesproken van de moord op zijn partner Heidy Goedhart in 2010. Wim S. bekende de moord weliswaar tegenover undercoveragenten, maar die bekentenis kan niet worden gebruikt als bewijs, omdat niet te controleren is of de politie het unde...