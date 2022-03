Russische ballerina zoekt toevlucht naar Nederland: ’Ik schaam mij voor mijn land’

Smirnova kiest volgens de zegsman voor Nederland omdat een samenwerking met Het Nationale Ballet „al lang op haar verlanglijst staat.”

De danseres, die een Oekraïense grootvader heeft, zei eerder op platform Telegram „met heel haar hart tegen deze oorlog” te zijn. Ze had verwacht dat „ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen middels vreedzame onderhandelingen” en had nooit kunnen denken dat ze zich voor Rusland zou schamen. Ze deed die uitlatingen toen ze nog in Rusland was, aldus de woordvoerder.

Exceptionele danseres

Directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet noemt Smirnova „een exceptionele danseres.” „De achtergrond van de komst van Olga Smirnova is natuurlijk triest. Als gezelschap zijn we aan de andere kant bijzonder verheugd dat zo’n inspirerende danser zich bij ons aansluit.”

Haar eerste rol danst Olga Smirnova in Raymonda die 3 april in première gaat in het gebouw van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

Ook een tweede solist van het Mariinksy Ballet in Sint-Petersburg, de van oorsprong Braziliaanse danser Victor Caixeta, treedt toe tot Het Nationale Ballet. „Door omstandigheden heb ik de moeilijke beslissing genomen om Rusland te verlaten, de plek die ik bijna vijf jaar mijn thuis heb genoemd, en het theater dat me een geweldige start in mijn professionele carrière heeft gegeven”, zegt hij.