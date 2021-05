’Zevental mummificeert ontbindend lichaam in slaapzak en baart het op in de woonkamer’

Het gevonden lichaam was gemummificeerd ’in een slaapzak en versierd met kerstlichtjes opgebaard op een soort altaar’. Het altaar stond midden in een huis waar ook een 13-jarig meisje en een 2-jarige jongen werden aangetroffen. De kinderen verkeren volgens de politie in goede gezondheid. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

’Ontbindend lichaam’

Het dode lichaam is volgens de politie van de leider van de groep, Amy Carlson. „Carlson was de leider van de groep, ze noemden haar ’Moeder God’”, aldus de politie. Het is niet precies bekend wanneer Carlson is overleden. De politie spreekt wel van een lichaam dat al aan het ontbinden was.

Het lichaam werd gevonden na een tip van een lid van ’Love has won’. Hij had eerst toestemming gegeven om het lichaam even bij hem thuis te bewaren. Toen het lichaam een dag later nog in zijn huis aanwezig was en er een ruzie plaatsvond over zijn zoontje vond hij het welletjes, en hij stapte naar de politie.

De gearresteerde mensen zijn tussen de 32 en 52 jaar.