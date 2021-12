Horecazaak aan de Westblaak in Rotterdam beschoten, schade aan pand is groot

Op straat ligt veel glas en in de ramen van de zaak, een restaurant en tevens cocktailbar, zitten kogelgaten.

De beschieting gebeurde donderdag omstreeks 02.30 uur. „Toen agenten bij het restaurant aankwamen was er geen spoor van de dader of daders te bekennen”, aldus de politie. Die zoekt uit wie verantwoordelijk was en is op zoek naar mensen die in de nacht of al eerder iets verdachts hebben gezien bij het Rotterdamse restaurant.