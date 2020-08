Sportschool rouwt: kleine Bas en grote Bas doodgeschoten

Badhoevedorp - De moord op de 24-jarige Bas van Wijk hakt er flink in bij Fitness Centrum Olympic in Haarlem. Zeker vier à vijf keer per week trainde hij in de sportschool aan de Leidsevaart. ,,Iedereen is er ziek van’’, zegt eigenaar Ben Peters. ,,Daar is niet één uitzondering op.’’