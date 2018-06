Vermeende serieverkrachter voor rechter

Gerard T. werd in 2014 aangehouden, nadat DNA-onderzoek hem had gekoppeld aan drie verkrachtingszaken die aan de beruchte Utrechtse serieverkrachter worden toegeschreven. T. moest DNA afstaan na een veroordeling voor fietsendiefstal. In de DNA-databank leverde het sporenmateriaal drie matches op.

In achttien andere gevallen is er onvoldoende bewijs tegen hem, omdat die verdenkingen niet werden ondersteund met DNA-materiaal van de verdachte. De gewelddadige Utrechtse serieverkrachter was in 1995 en 1996 actief en zorgde voor grote onrust. Na enkele jaren stilte sloeg hij in 2001 opnieuw toe.

T. heeft altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben, maar tegen een politie-infiltrant in het huis van bewaring zou hij bekend hebben dat hij de Utrechtse serieverkrachter is. Zijn advocaat trekt de bekentenis in twijfel.

