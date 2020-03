Domklokken eren woensdag slachtoffers tramaanslag

In de minuten voorafgaand spreekt burgemeester Jan van Zanen de Utrechters toe via de lokale zender RTV Utrecht. De vlaggen op het stadhuis, stadskantoor en wijkcentrum hangen halfstok. Er zou aanvankelijk een openbare herdenking op het 24 Oktoberplein - de plek van de aanslag - zijn, maar die gaat door het uitbreken van het coronavirus niet door.

Woensdag is ook een jaar na dato een speciale herinneringsplek op het 24 Oktoberplein gereed. Het ontwerp verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad ging na het schietincident.

Bij deze aanslag in Kanaleneiland kwamen vier mensen om het leven. Vrijdag doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in de rechtszaak tegen de verdachte die geen enkel berouw of mededogen heeft getoond. Het Openbaar Ministerie eiste een levenslange gevangenisstraf.