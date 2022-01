Gert-Jan Segers tijdens kamerdebat: ’Het gebruik van coronatoegangsbewijzen moet eindig zijn’

Segers vraagt VVD-Kamerlid Judith Tielen of in de ’endemische fase’ de coronatoegangsbewijzen nog wel gerechtvaardigd zijn waarmee bezoekers van cafés, cultuur of sportwedstrijden moeten bewijzen dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn. Tielen wijst erop dat we nog niet in de fase zitten waarin corona onder controle is en een normaal onderdeel van ons leven is.

„In een endemische fase zijn niet alle maatregelen meer gepast”, vindt Segers. „We moeten ook waken voor de vrijheid van mensen, oog hebben voor de proportionaliteit.” Het toegangsbewijs is ingevoerd als tijdelijke maatregel, die volgens Segers niet langer proportioneel is.

Tielen merkt op dat we met een recordaantal besmettingen nog niet in de endemische fase zitten. „We zijn nog niet bij het eindspel.” Ze wil daarom nog geen middelen uitsluiten.

Lange termijn

Volgens de SP en de PVV kan de coronapas geen oplossing voor de lange termijn, zeker nu die niet zo goed blijkt te werken tegen de overdracht van de meer besmettelijke omicronvariant.

Het kabinet houdt de coronapas voorlopig overeind voor de horeca, theaters, bioscopen, evenementen en voor publiek bij sportwedstrijden. Het plan om op sommige plekken 2G in te voeren, waarbij de optie tot testen vervalt, is voorlopig op de lange baan geschoven. Hetzelfde geldt voor invoering van van de coronapas op de werkvloer.

Onderzoek van de TU Delft, UMC Utrecht en ErasmusMC liet olangs zien dat de invoering van 2G nu niet zo veel zin heeft om besmettingen tegen te gaan en dat ook de coronapas in de huidige vorm (3G) een beperkt effect heeft. Minister Kuipers (Volksgezondheid) zei dat de pas wel degelijk een ’dempend effect’ heeft.