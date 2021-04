Jan (88) en Truus (87) zijn bevrijd van coronagijzeling: ’Stiekem kusjes geven hoeft niet meer’

Gesponsord

‘Gezondheid moet onderdeel zijn van organisatiestructuur’

Steeds meer werkgevers zien in dat het welzijn van de werknemers een belangrijke factor is voor het succes van hun onderneming. Gezondheid is geen thema meer waar alleen aandacht voor is als het goed gaat met een bedrijf. Het is een noodzaak die een organisatie kan maken of breken.