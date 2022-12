Premium Het beste van De Telegraaf

Grimmige beelden na ruim een eeuw terug in Europa Loopgravenoorlog om ’gehaktmolen’: waarom Poetin gebrand is op herovering Bachmoet

Kiev - Hologige soldaten in ondergelopen loopgraven, versplinterde bomen, massale vernietiging, een oneindige hoeveelheid modder, het zijn beelden die we associëren met de Eerste Wereldoorlog. Maar na meer dan een eeuw zijn die grimmige taferelen terug in Europa. Rond Bachmoet, een stadje in de provincie Donetsk, woeden al sinds augustus hevige gevechten. De strijd is nu ontaard in een ware loopgravenoorlog.