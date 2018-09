'Wandelwolf' komt naar Naturalis

HILVERSUM - De Duitse wolf, die vorig jaar maart voor ophef zorgde in Drenthe en Groningen en korte tijd later in Duitsland werd doodgereden, komt terug naar Nederland. De wolf krijgt een plekje in natuurmuseum Naturalis in Leiden. Dat zei Ellen van Norren van Wolven in Nederland zondagochtend in het radioprogramma Vroege Vogels.