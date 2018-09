Russische politie pakt heroïne dealende oma's

Als eerste werd een 74-jarige vrouw opgepakt die pogingen deed om en luttele hoeveelheid heroïne te verkopen. Een dag later werd in dezelfde straat een 68-jarige vrouw voor hetzelfde vergrijp ingerekend. Het toeval wil dat dat gebeurde in de Omastraat in Sint Petersburg.

