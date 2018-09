Geiten gered bij brand in Smakt

De melding van de brand in de stal van zo'n 800 vierkante meter met schapen en geiten kwam rond 2.45 uur binnen. Het vuur was na ongeveer drie kwartier onder controle. De brandweer bracht in totaal negen geiten op tijd in veiligheid.

De stal en een tractor hebben flinke schade opgelopen. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie doet onderzoek.