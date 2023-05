Premium Het beste van De Telegraaf

Hogeschool Amsterdam zegt met’inclusieve rustruimte’ te komen Studenten houden hart vast voor nieuwe gebedsplekken

Door Sophie van den Berg en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

Op de Hogeschool van Amsterdam houdt de komst van islamitische gebedsruimtes de gemoederen bezig. Wat begint als rustruimte voor alle studenten wordt al snel het domein van orthodoxe, salafistische moslims, vreest een groep studenten. Het wordt helemaal een probleem als mannen en vrouwen gescheiden worden. En het probleem speelt niet alleen op de Amsterdamse school, ook elders in Nederland worstelen middelbare en hogescholen met de vraag wel of niet een gebedsplek aan hun studenten aan te bieden. „Dit is het afdwingen van een geloofsovertuiging op een seculiere school”, stelt een studente.