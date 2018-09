Ander middel is geen optie

Astrid Roijen schrijft:

Vreselijk voor de schildklierpatiënten dat Thyrax de komende maanden niet leverbaar is. Iets soortgelijks is er aan de hand met het middel Sandomigran (pizotifeen) - dit wordt voorgeschreven bij de onderhoudsbehandeling van migraine -, echter met dien verstande dat dit middel voortaan helemaal niet meer leverbaar is in Nederland. Sandomigran wordt te weinig voorgeschreven en het is derhalve niet meer rendabel om het in Nederland te produceren. De fabrikant heeft het middel overgedragen aan een firma in het buitenland.

Ik probeer nu via mijn apotheker dit middel via Engeland te bestellen. Overgaan op een ander middel is voor mij geen optie; ik heb in het verleden alle beschikbare medicatie ’uitgeprobeerd’, maar ik reageer nergens op, behalve op Sandomigran. In het buitenland is Sandomigran (voorlopig) nog wel te koop, alhoewel dit dan niet door de Nederlandse zorgverzekeringen vergoed wordt; alle kosten komen voor eigen rekening!

