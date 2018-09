De politie stuitte op de hennep na een brandmelding in een huis in Heerenveen. Ter plaatse bleek, naast enorme rookontwikkeling, ook een hennepkwekerij aanwezig.

Omdat de bewoner militair is, is het onderzoek overgedragen aan de marechaussee. De verdachte is voorgeleid en zit vast, liet de marechaussee weten.