Wél Belgisch plan om pijn aan de pomp te verzachten

„De hoge prijzen aan de pomp worden onbetaalbaar. Dat was al zo voor de oorlog. We moeten nu ingrijpen”, stelt federaal minister Vincent Van Peteghem (Financiën). „Het is tijd voor actie.”

De komende dagen of begin volgende week hakt de Belgische regering waarschijnlijk een knoop door over een noodpakket om huishoudens door de ongekend hoge brandstofprijzen heen te slepen. Naast de mogelijkheid om de btw op aardgas tijdelijk te verlagen naar 6 procent, wordt er nadrukkelijk gekeken naar een schokdemper tegen de hoge prijzen aan de pomp.

CD&V-minister Van Peteghem stelde afgelopen najaar al voor om te sleutelen aan de accijns, maar daar was op dat moment nog onvoldoende politieke steun voor. Nu de dieselprijs boven de 2 euro schiet is de paniek in regeringskringen groot. In Wallonië is een politicus al besprongen door ’gele hesjes’.

1,70 euro

Er ligt nu een optie op tafel om de accijns te verlagen richting de Europese minimumnorm. De prijs aan de pomp voor een liter benzine of diesel daalt daardoor naar ongeveer 1,70 euro, zo valt te horen in de entourage van de bewindsman. De Belgische schatkist vangt een deel van de klap op door hogere btw-inkomsten op de hogere brandstofprijs, maar de maatregel is niet budgetneutraal en vraagt dus om nieuwe financiële keuzes.

Politiek topberaad zal moeten uitwijzen hoe ver de federale regering wil gaan om de koopkracht te repareren. Ook moet er een knoop worden doorgehakt over de duur van het accijnsoffer.

’Uitgeperst als citroenen’

In België buitelen politieke kopstukken over elkaar heen om een accijnsverlaging aan te moedigen. Vooral de liberalen laten duidelijk van zich horen. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez van de Franstalige regeringspartij MR vindt dat de dieselprijs aan de pomp moet dalen van 2 euro naar ongeveer 1,6 à 1,70 euro. „Automobilisten mogen niet meer worden uitgeperst als citroenen”, stelt de centrumrechtse liberaal. „Dat is van groot belang voor de koopkracht van de middenklasse.”

De Vlaamse liberale regeringspartij Open VLD pleit volgens Het Nieuwsblad voor een korting van 20 à 40 eurocent. Zelfs de groene regeringspartijen zijn naar verluidt te porren voor de maatregel. Wel vinden ze dat het op gelijke voet moet met extra investeringen in het openbaar vervoer.

In vergelijking met Nederland zijn bij onze zuiderburen vooral dieselrijders de klos aan de pomp. Door andere keuzes in belastingen is diesel er duurder dan bij ons. Belgische benzinerijders zijn ten opzichte van Nederland juist een paar dubbeltjes goedkoper uit.