Turkije gaat Nederlandse en andere ambassadeurs uitwijzen

Erdogan gaf de minister van Buitenlandse Zaken opdracht zo snel mogelijk deze tien ambassadeurs tot persona non grata te verklaren. Behalve om de Nederlandse ambassadeur gaat het om de vertegenwoordigers van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Kavala zit inmiddels vier jaar in de gevangenis. Vorig jaar werd hij, na een eis van levenslang, vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanbul in 2013. Er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016.

Turkije had afgelopen dagen al gedreigd de Nederlandse ambassadeur en de negen anderen uit te wijzen in de hoogopgelopen rel over de gevangen Turkse activist. Erdogan zei toen "dat we het ons niet kunnen veroorloven" deze ambassadeurs in Turkije te hebben.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken had de verklaring over Kavala meteen "onacceptabel" genoemd. De ambassadeurs werden op het matje geroepen.