Italië wil Turken niet betalen

Van die 3 miljard komt er 1 miljard uit de EU-begroting, de resterende 2 miljard moeten worden opgehoest door de lidstaten. Italië heeft al problemen om de staatsfinanciën sluitend te krijgen en premier Renzi zit niet te wachten op een extra donatie voor de vluchtelingen in Turkije. Hij wil wel, maar alleen als dergelijke bedragen niet meetellen voor de tekortcijfers waarop de Europese Commissie de lidstaten afrekent. Vandaag komt de kwestie aan de orde als de Europese ministers van Financiën in Brussel over de zaak praten.

De Italianen willen in elk geval meer speelruimte om hun begroting op orde te krijgen, de enorme kosten van de vluchtelingen moet wat hen betreft worden gezien als een buitengewone situatie als een natuurramp. In dergelijke gevallen gelden de strenge begrotingsregels ook niet.

Het feit dat de Italianen nu op de rem trappen wordt door diplomaten gezien als een stap terug voor de EU. „We moeten dit probleem snel oplossen om de onderhandelingen met Ankara te kunnen afsluiten”, aldus diplomaten.