Biden: ’Alles doen om oorzaak corona op te sporen’

De Amerikaanse president reageert op een rapport van zijn inlichtingendiensten. Eerder deze week lekte al uit dat die geen eensluidende conclusie hebben gevonden op de vraag of het virus uit een Chinees laboratorium is ontsnapt of dat het op natuurlijke wijze van een dier op de mens is overgesprongen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan, de Chinese stad die geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. Het onderzoeksteam, met de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, achtte het toen ’onwaarschijnlijk’ dat het virus in een lab op mensen is overgegaan, maar dringt aan op spoedig vervolgonderzoek. Het communistische land wil echter niet van een nieuw onderzoek weten en spreekt van politieke spelletjes om China in een kwaad daglicht te stellen.

’Wereld verdient antwoorden’

Biden wijst nog eens op de tegenwerking die Chinese autoriteiten keer op keer opwerpen. „Tot op de dag van vandaag blijft de Volksrepubliek China oproepen tot transparantie verwerpen en informatie achterhouden, zelfs nu deze pandemie steeds meer levens eist. De wereld verdient antwoorden en ik zal niet rusten voordat we die krijgen.”

Eerder dit jaar werd duidelijk dat medewerkers van het laboratorium in Wuhan al voor de bekendmaking van de uitbraak van het nu bekende coronavirus klachten hadden die horen bij het virus en zelfs in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om een lab waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen, zoals de coronavirussen, meldde The Wall Street Journal.