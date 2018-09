Verplichte test drank en drugs geweldpleger

De Tweede Kamer lijkt er wel mee in te kunnen stemmen, al twijfelt de SP en moet D66 er weinig van hebben.

Medicijnen vallen buiten de test, omdat het gebruik daarvan volgens de bewindsman "geen vrijwillige keuze" is. Arts en patiënt moeten zich wel bewust zijn van geneesmiddelen die agressie kunnen bevorderen, waarschuwde Van der Steur. Ze moeten maatregelen zien te nemen tegen eventuele gevolgen.

Op dit moment wordt nog niet standaard in het proces-verbaal vermeld of er sprake is van drank of drugs. Ook wordt er veelal afgegaan op indrukken. De test mag straks alleen worden toegepast bij misdrijven waarvoor je als verdachte mag worden opgesloten en waarbij er al aanwijzingen zijn voor het innemen van drank of drugs. De rechter is vrij om het alcohol- of drankgebruik mee te wegen, maar de minister denkt dat het ook gemakkelijker wordt voor hem of haar om te besluiten tot maatregelen die het gedrag kunnen veranderen.

Judith Swinkels van D66, die zelf tot recent rechter was, vindt het hele plan maar symboolpolitiek. Ze kan zich niet voorstellen dat iemand denkt: "Ik neem nu maar een colaatje, omdat ik straks nog ga vechten". Ze gaat er ook van uit dat rechters nu al uit de voeten kunnen met de gegevens die ze krijgen en de mogelijkheden die ze hebben. Ook wijst ze op de lichamelijke integriteit van mensen, die niet zomaar mag worden aangetast.

Lilian Helder van de PVV wil er nog een schepje bovenop. Gebruik van alcohol en drugs moet als zelfstandige strafverzwaringsgrond in het Wetboek van Strafrecht komen, vindt ze. Dan kunnen de daarop gestelde tijdelijke gevangenisstraf en geldboete met een derde worden verhoogd.