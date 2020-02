Johnson gooit Brexit-verdrag in prullenbak

De Britse premier Boris Johnson acht zich niet meer geboden aan de Politieke Verklaring van de Brexit deal die hij eerder met de EU sloot. Daardoor vervallen onder meer de visserijrechten van de EU-lidstaten. Ⓒ EPA

LONDEN - De Britse regering gooit de eerder gesloten Brexit-overeenkomst in de prullenbak. Premier Boris Johnson voelt zich niet langer gehouden aan de afspraken in de Politieke Verklaring die onderdeel was van het Brexit-verdrag. De daarin uitgesproken intenties zijn volgens Johnson niet langer relevant.