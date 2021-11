Premium Het beste van De Telegraaf

Diverse groepen demonstreren samen Wie zaten er achter ontspoord protest? ’Het volk heeft er genoeg van’

Rotterdam - Wie zaten er achter het totaal ontspoorde coronaprotest in Rotterdam? Agenten werden vrijdagavond belaagd met zeer zwaar vuurwerk, voertuigen vlogen in brand en de in een benarde positie gebrachte politie loste meerdere schoten. Het was allemaal het gevolg van een demonstratie van honderden mensen op de Coolsingel tegen het voorgenomen 2G-beleid, die door sommige groepen werd aangegrepen om te rellen.