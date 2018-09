Doden door explosies in centrum Jakarta

Zwaarbewapende antiterreureenheden hebben hun inzet beëindigd, aldus de politie. Geruchten dat zich nog aanslagplegers hadden verschanst in gebouwen met gijzelaars, zijn niet bevestigd. De politie zei dat vier aanslagplegers zijn gedood. Het ministerie van Veiligheid sprak over vijf daders. Wie er achter de explosies en schietpartij zit, is nog onduidelijk. Volgens de politie was er een vuurgevecht tussen de aanvallers en de politie in een bioscoop die in hetzelfde gebouw zit als een Starbucks café dat was aangevallen.

Leger in de straten

Bij de Starbucks naast het winkelcentrum waren de ruiten gesprongen, meldde een ooggetuige. Een andere explosie was bij een politiekantoor in de buurt. Er waren honderd agenten van de speciale eenheden op de been. Het leger is ingezet en in de straten van Jakarta zijn pantserwagens ingezet, meldde de BBC. De omgeving van het winkelcentrum is ontruimd en mensen worden op afstand gehouden.

Starbucks liet weten al zijn zaken in Jakarta tot nader order gesloten te houden. In de Starbucks-zaak waar vlakbij een bomexplosie was, is volgens het bedrijf één klant gewond geraakt. De medewerkers zijn ongedeerd gebleven. De zaak zit in het Skyline-gebouw in de buurt van een politiepost.

Een van de ontploffingen is veroorzaakt door een zelfmoordterrorist, meldde de politie. Een andere explosie werd veroorzaakt door een granaat die door een man vanaf een motor werd gegooid. In totaal waren er zeker zes explosies te horen, mogelijk allemaal handgranaten die door een kleine groep aanvallers is gegooid.

De bomexplosies zijn duidelijk terreuraanslagen, maar vooralsnog zijn er geen indicaties dat militanten van Islamitische Staat (IS) erachter zitten, zei het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst in Jakarta. President Joko Widodo riep iedereen op kalm te blijven.