Ivanka Trump geen verdachte meer in fraudezaak van familie Trump

Het hof bepaalde dat transacties van voor 13 juli 2014 of 6 februari 2016, afhankelijk van om wie het gaat, te lang geleden zijn om nu nog in de zaak op te nemen. Alle beschuldigingen aan het adres van Ivanka Trump gingen over de periode daarvoor en zijn daarom vervallen.

Volgens de aanklagers draait de zaak om „onthutsende” fraude van The Trump Organization. Het bedrijf zou de waarde van zakelijke eigendommen enorm hebben overdreven om daar belastingvoordeel uit te halen. De staat New York eist dat 250 miljoen dollar wordt terugbetaald en dat Trump en drie van zijn kinderen geen bedrijven meer mogen runnen in de staat.