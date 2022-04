Vier aanhoudingen na zware mishandeling Maastricht in januari

Ter illustratie: een aanhouding Ⓒ Politie

MAASTRICHT - De politie heeft maandag en dinsdag vier mannen aangehouden na een mishandeling in Maastricht in januari. Bij die mishandeling raakten vier mannen zwaargewond. Een van hen lag twee weken in het ziekenhuis.