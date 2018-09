Cartoon Charlie Hebdo leidt tot ophef

Aylan, ook wel gespeld als Alan, was het kleine Syrische jongetje dat dood op het strand van de Turkse badplaats Bodrum lag. De foto van het driejarige kind drukte de wereld met de neus op de feiten rond de instroom van Syrische vluchtelingen, van wie velen de overtocht naar Europa op gammele boten niet overleven. De tekenaar verwijst ook naar de massa-aanranding in Keulen in de oudejaarsnacht.

Veel mensen nemen aanstoot aan de tekening. Op sociale media zeggen ze dat satire bedrijven ten koste van een dood jongetje veel te ver gaat.

"What would little #AylanKurdi have grown up to be? Ass groper in Germany." ~ #CharlieHebdo on #Cologne #Migrants pic.twitter.com/msxND53OYP— Angiography (@angshukanta) January 13, 2016