Aardbevingen Turkije en Syrië 222 uur na aardbeving: Turkse vrouw (42) gered

De 77-jarige Fatma Gungor wordt weggevoerd nadat ze dagenlang onder het puin lag. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ADIYAMAN - Reddingswerkers hebben in de puinhopen van een appartementsgebouw in de stad Kahramanmaras een vrouw levend uit het puin gehaald. Turkse media melden dat de 42-jarige Melike Imamoglu is gered uit wat er over was van een flatgebouw van zeven verdiepingen in het zuiden van de stad. Ze is niet de enige die nog wonderwel is gevonden.