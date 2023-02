Aardbevingen Turkije en Syrië Turkse vrouw (77) na 212 uur gered onder puin

Kopieer naar clipboard

ADIYAMAN - In Turkije is een 77-jarige vrouw levend onder het puin van een ingestort appartementencomplex vandaan gehaald, 212 uur na de eerste zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Dat melden Turkse media. De redding vond plaats in de provincie Adiyaman.