Man (30) doodt ouders als hem gevraagd wordt hond uit te laten

Dat melden diverse buitenlandse media, waaronder het Italiaanse persbureau Ansa.

Benno Neumair heeft toegegeven dat hij zijn 68-jarige vader Peter Neumair en 63-jarige moeder Laura Perselli uit Bolzano van het leven beroofde. Benno zou ’een mislukkeling’ zijn genoemd door zijn vader, zo schrijft Daily Star.

Vader Neumair zou boos zijn geworden omdat Benno de huishoudelijke klusjes en het uitlaten van de hond had verwaarloosd; hij was in slaap was gevallen na het gamen.

Benno Neumair, 30. Ⓒ Hollandse Hoogte / Splash News

Wurging

In een poging zijn vader ’te doen zwijgen’ volgde een worsteling, waarbij Peter is gewurgd. Niet lang na de dood van Peter Neumair kwam Benno’s moeder Laura thuis, ook zij werd gedood door Benno.

„Ik heb niet eens afscheid van ze genomen”, aldus de Italiaanse dertiger in zijn verklaring.

Na zijn actie heeft Benno de lichamen van zijn ouders van een brug in de rivier Adige gegooid.

Drie weken nadat het echtpaar als vermist werd opgegeven is op 29 januari Benno Neumair aangehouden. Hij zit nog vast.