Schietpartij toeristenbuurt VS: elf gewonden

De politie was naar eigen zeggen snel ter plaatse bij de schietpartij in de French Quarter. Ⓒ Google Maps

NEW ORLEANS - Zeker elf mensen zijn gewond geraakt door een schietpartij in een onder toeristen populaire historische wijk in het Amerikaanse New Orleans. De schoten zijn in de vroege ochtend gelost in een drukke winkelstraat in de buurt van hotels.