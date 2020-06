Nertsenfokkers leggen zich neer bij ruimingen: ’Als het moet, dan moet het’

Wanneer de ruimingen beginnen, is nog niet duidelijk. Het gaat om bedrijven in Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Sint Anthonis. „Wat mijn betreft gaat het snel gebeuren. Veel dieren zijn besmet en wijzelf hebben het zo goed als zeker via de dieren opgelopen. En dan gaan mensen gewoon boven dieren. Mijn vrouw en ik zijn al ziek geworden. Ik heb twee dochters die in de zorg werken. Wat dacht je dat de impact daarvan is?”

Kuijpers heeft zijn bedrijf al veertig jaar. „Daar ben ik trots op, ondanks alle tegenwerking. We moeten in 2023 sowieso al stoppen, zo is besloten. Maar je wordt gedwongen om je levenswerk op te geven, maar van compensatie hoor je al jaren niks. En nu met dat coronavirus, waar wij ook niet om gevraagd hebben, zou het alleszins redelijk zijn dat ook wij ondersteund worden, net als andere bedrijven. De sector staat al zwaar onder druk, dit hakt er ook in. We stellen ons redelijk op, zien ook wel dat de volksgezondheid wordt bedreigd, maar ben dan redelijk terug. Andere sectoren worden ook gecompenseerd.”

’Levenswerk’

Ook nertsenfokker Mark Bontrup uit Sint Anthonis legt zich neer bij een ruiming. „Alles voor de volksgezondheid, maar het is toch je levenswerk”, zegt hij. „Als het moet, dan moet het. Maar ik ben heel wantrouwig naar de politiek. Dat gebeurt vanzelf als je in deze sector werkt. Ik zou het logisch vinden als we gecompenseerd worden, maar dat moet ik nog zien. Ik geloof het pas als het geld op mijn rekening staat. Als je een nertsenfokkerij hebt, dan rust er toch een vloek op je vanuit de politiek. We hebben het hier over 8800 dieren. Dat hakt er echt wel in. Toch zijn ook wij redelijke mensen die de volksgezondheid vooropstellen.”