Beenruimte in vliegtuig door kussen

Vandaag is de Vakantiebeurs van start gegaan en deze gaat nog tot en met zondag 17 januari door. Brengt u ook een bezoek aan de beurs? Kom dan ook even langs bij De Telegraaf-stand in Hal 11, A016. Er is iedere dag iemand van de redactie Reiskrant aanwezig.

