Bijzondere Rolls-Royce Wraith met autosportgenen

De speciale uitvoering is dan ook een initiatief van de Belgische importeur, de Ginion Group, waarvan de eigenaar een fervent autosport-liefhebber is. In samenwerking met de directie van het wereldwijd gekende circuit werd afgelopen jaar de Wraith Spa-Franchorchamps Edition bedacht. Met dank aan de heren van Rolls-Royce Motor Cars in het Engelse Goodwood was de vierpersoons coupé op tijd gereed voor zijn publieksdebuut op de Autosalon van Brussel, die officieel morgen zijn poorten opent.

Flagstone

De creatie is een one-off. Meerdere exemplaren zullen er dan ook absoluut niet komen. De ambachtslieden van Rolls-Royce Bespoke hebben de koets van de Wraith van de specifieke kleur Flagstone voorzien. De tint is een directe verwijzing naar het glooiende asfaltlint in de Ardennen. Over de gehele flank loopt een met de hand aangebrachte Single Red-sierlijn. Voor het schoeisel van de speciale editie heeft de importeur gekozen voor deels gepolijste lichtmetalen wielen in vijfspaaksdesign. Slechts een kenner ziet dat het hier om de Wraith Spa-Franchorchamps Edition gaat. Binnenin zijn er meer zaken die het unieke karakter van de vierpersoons coupé benadrukken.

Koolstofvezel

Alle afwerkingspanelen op het dashboard en de middentunnel zijn van koolstofvezel vervaardigd. Op het centrale koolstofvezel klapscherm is zelfs de vorm van het circuit aangebracht, zo ook op de vier hoofdsteunen van het met leder beklede interieur. De sierlijsten zijn voorzien van een unieke plaquette, dat het bijzondere karakter van de auto benadrukt.

Technisch

Hoewel Spa-Franchorchamps autosport en snelheid ademt, is er op technisch vlak niets aan de Wraith gewijzigd. En ook al zorgt koolstofvezel voor een lager gewicht, op de Wraith is een dergelijke gewichtsreductie te verwaarlozen.