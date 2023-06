Premium Het beste van De Telegraaf

Drugsrunners bijna kansloos door kentekenregistratie

Door Gerda Frankenhuis en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Door de kentekenplaatregistratie lopen criminelen die bij de politie geregistreerd staan sneller tegen de lamp. Ⓒ AS Media

Een SUV met een buitenlands kenteken raast over een Nederlandse snelweg. De wagen valt op omdat het voertuig eerder al eens in Nederland was opgemerkt en na twee uur ons land weer verliet. Bovendien is de bestuurder eerder opgepakt met drugs in zijn voertuig. De alarmbellen gaan af en agenten besluiten de auto te volgen. Uiteindelijk leidt de ’hit’ naar tientallen kilo’s cocaïne.