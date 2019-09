’Lachgaskoning van Amsterdam’ in ziekenhuis met beroerte

Maandag ging het ineens minder goed met Üresin. ,,Ik voelde me niet zo goed en kreeg hartkloppingen, dus ik dacht: toch maar even laten checken,” vertelt hij tegen Het Parool. ,,Dagen, weken, maanden niet goed slapen, meer stress ook door het voortdurende communiceren met de media, daar komen familie en vrienden nog bij. Dan krijg je vanzelf effe een soort burn-out.”

Ufogas verkoopt in Amsterdam lachgas via rondrijdende bakfietsen. De gemeente heeft aangekondigd paal en perk te stellen aan de lachgasverkoop. Ufogas verzet zich daartegen – onder meer door gratis lachgas uit te willen delen bij een demonstratie. Burgemeester Halsema kondigde vandaag nog aan dat te verbieden.

Zijn ’soort burn-out’ kwam dan ook door vermoeidheid, niet door veelvuldig gebruik van lachgas, beweert Üresin desgevraagd tegenover De Telegraaf. „,Ik was nogal vermoeid door alle communicatie met de media. Ik moest af en toe wat rustiger aan doen’’, zegt hij luchtig.

’Helemaal out’

Volgens tipgevers van Het Parool zou Üresin ‘helemaal out’ zijn geweest en had hij uitvalsverschijnselen. Zelf ontkent hij dat. ,,Ik was uitgeput, maar kon na een half uur weer gaan met het advies dat ik even goed moet slapen en eten en op tijd rust moet nemen. Dat heb ik gedaan, dus het is weer oké. Als mensen door alcohol wat overkomt, lachen we er om, maar bij lachgas roept iedereen: ‘Oh, wat erg’, haha.”