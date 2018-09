K3 heeft niets te maken met het snoepgedrag van jouw kind

Ach die Hanne, Marte en Klaasje toch. De meisjes dachten een suikerzoet leven tegemoet te gaan, waarin ze naar hartenlust konden zingen over 10.000 luchtballonnen en kusjessoldaten, maar in werkelijkheid valt de nieuwe K3 regelrecht in handen van de Alliantie Stop Kindermarketing. K3 moet voorkomen dat Nederlandse en Vlaamse kindertjes niet vroegtijdig sterven aan een hartvervetting.